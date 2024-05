Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo este foarte aproape de retrogradarea in Liga 2, iar gruparea bucureșteana se confrunta cu o problema incredibila inaintea meciului cu UTA Arad din ultima etapa din play-out-ul SuperLigii: Edgar Ie, fotbalist transferat in iarna, nu ar fi de fapt Edgar Ie.

- Inaintea „finalei” cu UTA Arad din play-out, oficialii „cainilor” se confrunta cu o problema ireala! Aceștia suspecteaza ca Edgar Ie, fundașul adus in mercato-ul invernal, nu ar fi de fapt jucatorul care a evoluat pentru Barcelona, ci fratele sau geaman! Conform surselor, dinamoviștii iau in calcul…

- M-ai batut, nea Mircea, m-ai batut rau. Nu am crezut deloc in descalecatul tau la UTA, mai ales in postura de mare salvator. N-am crezut... The post Speciala zilei: M-ai batut, nea Mircea, m-ai batut rau. Acum mai am o dorința, bate și pe Dinamo appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA, pune infrangerea cu Dinamo pe seama unor jucatori care au avut teama de meci. Totodata, el crede ca echipa pe... The post Rednic: „Nu e primul meci in care unii dintre jucatorii mei au teama” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- UTA nici nu s-a ajutat și nici nu a fost ajutata de rezultatele din aceasta seara. Gruparea aradeana a facut un meci foarte slab pe... The post Ca n-au vrut sau ca n-au putut nu vom știi niciodata, dar macar am sperat: Dinamo – UTA 1-0 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- FC Dinamo a anuntat, miercuri, ca transferul fundasului central Edgar Miguel Ie a fost inregistrat de Liga Profesionista de Fotbal (LPF), potrivit news.ro. Edgar Ie va evolua cu numarul 32 la Dinamo si ar putea debuta in tricoul alb-rosu la meciul din deplasare cu CFR Cluj, programat vineri, in etapa…

- Oficialii lui Dinamo cauta sa angajeze un director sportiv. Andrei Nicolescu ar prefera unul roman, in discuții este de mai multa vreme Vlad Munteanu, oficial FRF. Ceilalți oficiali ai „cainilor” ar agrea un director sportiv croat, care sa conlucreze cu Zeljko Kopic. Dinamo l-a transferat pe Edgar Ie,…