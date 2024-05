Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea lui Dinamo a luat o decizie care nu le va pica bine fanilor, inainte de „finala” cu UTA Arad, in urma careia „cainii” ar putea retrograda pentru a doua oara in istorie. Dinamo a pus miercuri in vanzare biletele pentru meciul cu UTA, iar evenimentul se apropie de sold-out. Totuși, Peluza Sud…

- Echipa de handbal masculin a celor de la Dinamo București a anunțat marți transferul brazilianului Haniel Langaro. In varsta de 29 de ani, interul stanga a cucerit de-a lungul carierei doua trofee EHF Champions League alaturi de Barcelona.

- CSM CSU Constanta a castigat in premiera titlul de campioana nationala, dupa ce a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 71-56 (19-13, 18-11, 17-8, 17-24), marti seara, in deplasare, in al treilea meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin.Intr-o postare publica, CSM Constanta a transmis…

- Dupa ce s a impus in meciul 1 al finalei Ligii Nationale de baschet, scor 72 65, echipa feminina CSM Constanta sustine miercuri, 17 aprilie 2024, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, cel de al doilea meci din intalnirea cu FCC Baschet UAV Arad. Este o noua partida…

- Memoriu care nu va schimba nimic si care nu va afecta cumva prestatia viitoare a unor arbitri slabi din toate punctele de vedere. Timisoara a pierdut pe teren partida cu Dinamo din finala Cupei Romaniei, la capatul unui meci cu destule greseli de arbitraj, iar conducerea echipei acuza ca rezultatul…

- Proiectele la nivel național ale CONAF vor fi de acum realizate și la Arad. Doua doamne de succes ale urbei au ales sa se implice și sa demareze Maratonul de educație și in orașul de pe Mureș

- Oficialii lui Dinamo cauta sa angajeze un director sportiv. Andrei Nicolescu ar prefera unul roman, in discuții este de mai multa vreme Vlad Munteanu, oficial FRF. Ceilalți oficiali ai „cainilor” ar agrea un director sportiv croat, care sa conlucreze cu Zeljko Kopic. Dinamo l-a transferat pe Edgar Ie,…