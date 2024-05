Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de ancheta al Rusiei l-a reținut pe șeful Direcției principale de comunicații a forțelor armate ale Federației Ruse, adjunctul șefului Statului Major General, generalul-locotenent Vadim Shamarin, informeaza ziarul Kommersant, cu referire la o sursa din randurile agențiilor de aplicare a legii.…

- Președintele Belarusului Alexander Lukașenko a sosit la Parada Victoriei cu Spitz Umka. Acest lucru a fost raportat de RIA Novosti pe canalul Telegram. Nu este prima data cand Lukașenko iși etaleaza cainele alb. Cu diferite ocazii, chiar și la alegerile din 2021, fie la interviuri, la evenimente sportive,…

- Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat vineri arestarea a doua persoane suspectate ca s-au dat drept mecanici pentru a se deplasa in nord-estul țarii, a identifica poziții militare și a le transmite Rusiei pentru a le bombarda. Serviciile rusești le-ar fi dat instrucțiuni acestor persoane…

- Tatiana Navka, patinatoarea rusa și soția lui Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Putin, vrea sa ajunga in Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.md. Navka vrea sa prezinte la Tiraspol, in perioada 18-19 mai, spectacolul pe gheața ”Povestea de dragoste a Șeherezadei”. Navka și Peskov…

- Tribunalul districtual Basmanni din capitala Rusiei a admis cererea procurorilor ca toti cei patru inculpati in cazul atacului de la Crocus City Hall sa fie arestati preventiv. Barbatii vor ramane in detentie pana la 22 mai, a precizat instanta. In momentul in care au ajuns in sala de judecata, starea…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Vladimir Putin a facut o noua declarație șoc miercuri, cand a susținut ca Belgia iși datoreaza existența Rusiei, iar publicația Politico noteaza ironic ca pseudo-istoricul rus Putin a predat ”o noua lecție de istorie”. Vladimir Putin a susținut ca Belgia „a aparut pentru prima data pe harta lumii ca…

- Vladimir Putin s-a adresat, joi, celor doua Camere ale parlamentului rus, cu doua saptamani inainte de alegerile prin care va fi reconfirmat pentru inca șase ani la conducerea statului rus. Putin a declarat ca amenințarile occidentale creeaza un risc „real” de conflict nuclear și a avertizat ca Rusia…