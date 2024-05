Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Moscova a propus o revizuire a delimitarii apelor teritoriale ruse din Marea Baltica, relateaza miercuri agentia Interfax, care citeaza un proiect de lege facut public de guvern, potrivit Reuters.

- Un general rus responsabil de problemele legate de personal in Ministerul Apararii rus a fost retinut sub suspiciunea de implicare in activitati cu caracter penal, a anuntat marti dimineata agentia de presa oficiala TASS, citand o sursa din cadrul serviciilor de securitate, potrivit Reuters, citata…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…

- Posibilitatea militarizarii fortelor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dar și cea a intervenției in afara teritoriului național, atat cu trupe militare, dar și de alta natura, pentru contracararea unor amenințari hibride se numara printre modificarile care ar urma sa fie aduse Legii apararii…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca insistența de a da vina pe Ucraina pentru acest atac „ar putea avea loc in detrimentul securitații interne a Rusiei și al vieților civile”. Ignoring the real threat: #ISW @Studyofwar explained why the Kremlin blames Ukraine for the terrorist attack…

- Doi dintre presupușii atacatori de la sala Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost adusi duminica seara in fata unui tribunal din capitala rusa, urmand sa fie plasati in arest preventiv, relateaza AFP si Reuters. ???????? Two of the terrorists were brought to court pic.twitter.com/mg3zV4LgEb…

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Peste 13.000 de „mercenari straini” au mers pe front sa lupte de partea Ucrainei de la inceputul invaziei ruse, potrivit datelor ministerului rus al Apararii, preluate de ambasada rusa de la București. Din Romania ar fi plecat 784 de „mercenari”, dintre care 349 ar fi fost uciși. „Ministerul Apararii…