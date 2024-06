Droguri descoperite în apropierea unui club 24 de pachete care conțineau substanțe vegetale au fost descoperite asupra unor barbați. Ei se aflau in apropierea unui club de Mamaia. Barbații au fost duși la secție de jandarmi. Incidentul a avut loc sambata, in zona unui club din stațiunea Mamaia, au anunțat jandarmii. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de droguri de risc si mare risc. La perchezitii, intr-un imobil detinut de liderul grupului in Pucioasa, polițistii au gasit sase plantatii de canabis formate din aproape 9000 de…

- Alina Gorghiu, ministrul Justitiei, afirma marti, dupa ce DIICOT a identificat, a Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc, ca nu trebuie sa mai trecem printr-o tragedie

- Tribunalul Constanta a decis luni, 06.05.2024, arestarea preventiva a celor trei persoane cercetate de procurorii DIICOT Constanta pentru trafic de droguri. Mandatele de arestare emise de Tribunalul Constanta nu sunt definitive, ele putand fi contestate la Curtea de Apel Constanta.Facem precizarea ca…

- Ofițerii antidrog au inregistrat un bilanț impresionant in ultimele zile petrecute pe litoral: 39 de dosare penale deschise, zeci de persoane sunt in curs de cercetare, iar una a fost deja arestata preventiv. Cu toate acestea, vacanța nu s-a incheiat, iar autoritațile se confrunta cu rețele internaționale…

- Anchetatorii au stabilit ca barbatul ar fi cunoscut ca fiind implicat in activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc pe raza judetelor Timisoara si Satu Mare, unde vinde angro cantitati semnificative de droguri, iar in prezent, pe raza judetului Constanta, mai exact in zona festivalului…

- S-a tras semnalul de alarma in Marea Neagra! Un elicopter rusesc Mi-24 s-a prabușit in apropierea coastei vestice a Crimeei. Incidentul a fost raportat jurnaliștilor din cadrul Ministerului rus al Apararii. Cauza prabusirii elicopterului Un elicopter Mi-24 s-a prabușit in Marea Neagra, in apropierea…

- Fragmente ce par a fi umane au fost descoperite in aceasta dupa amiaza pe un camp din zona Autostrazii București – Pitești, in localitatea Olteni, conform cronica-gaeștiului.ro Deocamdata IJP Dambovița nu a oferit informații oficiale. Este posibil ca fragmentele osoase sa aparțina unei femei.

- O agentie imobiliara vinde Hotelul By Tony, situat in Mamaia. Unitatea de cazare are o suprafata totala de 1.089 mp si are 16 camere. Afaceristul Messerschmidt Sofrone, patronul Hotel by Tony a elaborat in 2012 un Plan Urbanistic de Detaliu prin care intentioneaza sa isi supraetajeze hotelul din Mamaia.Hotelul…