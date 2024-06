Stiri pe aceeasi tema

- Italia, campioana europeana en-titre (in exercițiu, a invins Albania cu 2-1, intr-un meci din grupa B in cadrul EURO 2024. Partida a avut loc pe Signal Iduna Park, stadionul celor de la Borussia Dortmund, cu o capacitate de 62.000 de locuri (pe scaune). Albanezii au deschis scorul in secunda 23, cel…

- Nedim Bajrami, mijlocașul ofensiv al naționalei Albaniei, a marcat cel mai rapid gol din istoria EURO, cu Italia. Jucatorul lui Sassuolo a marcat in poarta Italiei in secunda 23, in grupa B la EURO 2024. Precedentul record data din 2004, cand Dmitri Kirichenko puncta pentru Rusia in poarta Greciei dupa…

- Aproximativ 50 de ultrași italieni au fost reținuți inaintea partidei dintre Italia și Albania, informeaza Corriere dello Sport. Italia va debuta la Campionatul European impotriva Albaniei, sambata, 15 iunie, de la 22:00. Presa din Italia informeaza ca aproximativ 50 de fani ai Italiei au fost reținuți…

- Kristjan Asllani (22 de ani), mijlocașul albanez al campioanei Italiei, il provoaca inaintea duelului in grupa B programat la Dortmund pe Davide Frattesi (24 de ani), mijlocașul italian: „Daca vom caștiga noi, cred ca el nu va mai discuta cu mine!” Niciunul nu e titular la Inter, dar ar putea fi adversari…

- Italia - Albania este al doilea meci al grupei B de la EURO 2024. Squadra Azzurra este mare favorita și incearca sa-și apere titlul cucerit in 2021, dupa o finala de vis cu Anglia, chiar pe Wembley. Partida incepe la 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO TV. Selecționata lui Luciano Spaletti…

- Spania - Croația este primul duel de marca de la Euro 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro de la ora 19:00 și televizata de Pro TV. DATE-CHEIE:Spania este de 3x campioana europeana și incearca sa obțina un al patrulea trofeu continental;Din Grupa B fac parte: Spania, Croația, Italia și Albania. ...

- Naționala de hochei a inchins echipa din Coreea de Sud, cu scorul de 3-2. Tricolorii evolueaza in Divizia I, Grupa A, ce se desfașoara la Bolzano, potrivit mediafax.Pentru Romania au marcat Gliga, Sandor-Szekely și peter, iar pentru Coreea de Sud Ahn Jin-Hui și Shin Sang-Hoon.

- Echipa naționala de fotbal masculin U20 a remizat joi la Targoviște in compania echipei similare a Italiei. Partida, ce a contat ca penultimul meci din competiția Elite League U20, s-a incheiat cu scorul de 0-0. Ambele echipe au avut ocazii concrete de a