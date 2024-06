Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este una dintre destinațiile turistice preferate ale romanilor, dar este posibil ca multe obiective turistice de aici sa nu fie disponibile din cauza caniculei. Temperaturile au trecut deja de pragul de 40 de grade Celsius. Școli și obiective turistice, inchise din cauza caniculei Acropola din…

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Cel putin 33 de agenti electorali au murit din cauza caldurii excesive in ultima zi a alegerilor nationale din India, sambata, in statul Uttar Pradesh (nord), a anuntat un responsabil electoral. Țara se confrunta cu o succesiune de valuri de caldura exceptionale, cu recorduri de temperatura de peste…

- Elena Mateescu, directorul ANM, a facut un anunț de ultima ora despre vremea din prima luna de vara. Temperaturile se vor apropia de pragul canicular in primele doua saptamani din iunie, iar valorile maxime pot ajunge pana la 36 de grade Celsius.

- India este lovita de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat joi, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila a facut și victime…

- Racire accentuata a vremii in Romania. De la maxime de peste 30 de grade Celsius, luni, temperaturile scad sub 10 grade pe parcursul saptamanii, iar vremea capricioasa revine cu ploi și ninsori.

- Un val de caldura care afecteaza America Latina de la inceputul anului a crescut temperatura resimtita la un nivel-record de 62,3°C la Rio de Janeiro, in Brazilia, in acest weekend, in timp ce ploile amenința sudul tarii, relateaza AFP, preluata de News.ro.