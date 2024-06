Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Eras al lui Taylor Swift, care a doborat recorduri, continua sa supraalimenteze cheltuielile consumatorilor, in etapa sa din Marea Britanie, sugerand ca Banca Angliei ar putea sa nu fi incheiat lupta sa impotriva inflatiei, transmite CNBC, citat de news.ro.

- Childish Gambino a anunțat date pentru un amplu turneu mondial care il va purta in America de Nord, Marea Britanie, Europa și Australia pe tot parcursul anului 2024 și in 2025. Mai mult decat atat, el a dezvaluit o versiune „finalizata” și reimaginata a albumului sau din 2020, 3.15.20, sub titlul Atavista.…

- Un grup de oameni de știința a reconstituit chipul unei femei neanderthaliene care a trait acum 75.000 de ani, relateaza BBC, care apreciaza ca este vorba de o realizare „remarcabila”.Reconstrucția a inceput de la ramașițele sfaramate ale craniului femeii, ale carui oase erau atat de moi in momentul…

- Potrivit unui studiu realizat de Action on Salt, un grup de experti in alimentatie cu sediul la Universitatea Queen Mary din Londra, companiile alimentare folosesc culori stralucitoare si personaje din desene animate intr-un efort „lipsit de etica" de a manipula copiii pentru a-i face sa doreasca dulciurile…

- Echipa Romaniei va intalni Japonia in optimile de finala ale Billie Jean King Cup. Turneul final va avea loc la Sevilla, in noiembrie. Romania a revenit miraculos cu Ucrania, de la 0-2, și a obținut in premiera calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. Castigatoarea confruntarii va juca…

- Cantareata Celine Dion a vorbit despre boala sa in primul interviu pe care l-a acordat dupa anuntarea diagnosticului, publicat miercuri in cel mai recent numar al revistei Vogue France, pe a carui coperta figureaza vedeta canadiana, transmite AFP. Diagnosticata in toamna lui 2022 cu o patologie neurologica…

- Perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian a adus in noaptea de sambata spre duminica, 13/14 martie, calificarea echipei feminine de tenis a Romaniei la turneul final al Billie Jean King Cup, denumit pana in 2020 FED Cup, dupa o revenire spectaculoasa in fața Ucrainei de la scorul de 0-2. Scorul final a…

- Mai sunt doar cateva saptamani pana cand Taylor Swift va ajunge in Marea Britanie cu mult așteptatul sau turneu Eras Tours. Dupa ce cel putin 16 persoane au cumparat online bilete false, politia ii sfatuieste pe fanii vedetei americane sa fie atenti.