Bărbați cu arsuri, salvați de un echipaj al ISU aflat la Parada Junilor In aceasta dupa-amiaza, echipajul ATPIC care asigura Parada Junilor a intervenit pentru a acorda primul ajutor pentru 2 victime de sex masculin. Cele 2 victime, bucatari la o toneta amplasata in zona, prezinta arsuri in urma contactului cu ulei incins. Este vorba despre 2 barbați, de 32, respectiv 47 de ani, cu arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare și superioare. Cele 2 victime au fost evaluate la fața locului de catre echipajul prezent la parada. Dupa acordarea primului ajutor la fața locului, aceștia au fost transportați la Spitalul Județean pentru ingrijiri medicale de specialitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

