Românii, obligați de UE să ia credite ipotecare pentru reabilitarea energetică a locuințelor Obiectivul UE al consumului redus de energie vine cu impunerea obligației pentru populație de a contracta credite ipotecare in vederea reabilitarii locuințelor, dat fiind costurile exorbitante ale lucrarilor. Tot de la UE, prin Directiva, vin și sancțiunile pentru cetațenii care nu indeplinesc standardele minime de performanța energetica. Gospodariile vulnerabile, afectate de saracie, sunt singurele care […] The post Romanii, obligați de UE sa ia credite ipotecare pentru reabilitarea energetica a locuințelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

