Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca se afla in topul clasamentului atunci cand vorbim de orașele cu cel mai scump coș alimentar din Romania. Intre orașele cu cele mai scumpe coșuri alimentare se numara și Capitala, Zalau, Alba Iulia și Timișoara.La polul opus, orașele cu cel mai ieftin coș alimentar sunt Constanța, Slobozia…

- Cluj-Napoca se afla in topul clasamentului atunci cand vorbim de orașele cu cel mai scump coș alimentar din Romania. Intre orașele cu cele mai scumpe coșuri alimentare se numara și Capitala, Zalau, Alba Iulia și Timișoara.La polul opus, orașele cu cel mai ieftin coș alimentar sunt Constanța,…

- In orașul revoluției romane, Timișoara, s-a trezit George Simion sa se compare cu opozantul regimului putinist, Aleksey Navalnii. Lui George Simion i-au luat 24 de ore sa iși dea seama ca este un Alekesey Navalnii romanesc. Intr-un discurs ținut la Timișoara, orașul revoluției din decembrie 1989, șeful…

- Ce pensie va incasa un roman pentru 35 de ani de munca pe salariul minim? Ministrul Muncii aduce niște clarificari importante. Simona Bucura Oprescu a anunțat cat va caștiga un roman care a lucrat 35 de ani, dar doar pe salariul minim pe economie. Se pare ca veștile sunt unele cat se poate de bune.…

- Vești nu tocmai bune de la Nicu Covaci. Legendarul artist care va implini 77 de ani la inceputul anului, acuza grave probleme de sanatate. Iar lipsa unui diagnostic clar il face sa fie și mai ingrijorat, mai ales ca a vizitat cinci spitale in ultima perioada. ”Am fost la doua spitale de aici din Spania,…

- Mii de persoane fericite au cantat la unison “Zora je” și “Doslo doba” vineri seara, 5 ianuarie, la concertul susținut de sarboaica Neda Ukraden in Piața Victoriei, din Timișoara. A fost un inceput bun pentru Craciunul dupa calendarul pe stil vechi.

- Chiriile din Timișoara au crescut intr-un an de zile cu doar 6,5%. Orașul este unul dintre cele mai accesibile din Romania din acest punct de vedere. Anul 2023 a fost unul excelent pentru evoluția segmentului de inchirieri de pe piața rezidențiala. Daca in trecut preferința romanilor de a fi proprietari…

- In ultimii ani, tot mai mulți romani care au migrat au preferat sa se stabileasca in București. Cu toate acestea, exista un oraș preferat de romani care se situeaza pe locul doi. Nu este vorba despre Cluj Napoca sau Timișoara, ci despre Iași. Orasul din Romania in care romanii prefera sa se mute Datele…