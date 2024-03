Ministrul Agriculturii: Carnea de miel va avea „un preț decent” Urmeaza perioada carnii de miel. Chiar daca mai este mai bine de o luna pana la Paște, fermierii din Romania se pregatesc deja pentru vanzarile de carne de miel. Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, estimeaza ca acest produs alimentar se va vinde in piețe cu un „preț decent”. „Nu pot sa dau un pret estimat, pentru ca vreau sa fie o piata corecta a vanzarii carnii de miel in perioada sarbatorilor pascale. Din discutiile pe care le-am avut cu fermierii, mi-au spus foarte clar ca vor avea un pret decent astfel incat sa poata sa-si scoata cheltuielile si, bineinteles, sa aiba si un mic profit, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

