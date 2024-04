Surpriza de la Sectorul 1. Un contracandidat serios pentru Clotide Armand

Stiri pe aceeasi tema

- Se duce o lupta stansa pentru cel mai bogat sector al Capitalei. Astfel, portivit unui sondaj, daca duminca viitoare ar avea loc alegeri locale Clotilde Armand (USR PMP FD) ar lua cele mai multe sufragii, urmata de candidatul Alianței PSD-PNL, George Tuța, surpiza consituind-o Mircea Andrei de la Partidul…

- Monica Tatoiu a fost ofertata de mai multe partide. Ii place sa calatoreasca a declinat toate ofertele, dar pare acum sa-și reconsidere poziția. Nici soțul n-ar fi de acord cu decizia implicarii sale in politica. Tatoiu spune ca a hotarat sa candideze și sa intre in lupta electorala la Primaria Sectorului…

- „Raportat la afirmațiile aparute pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, preluata apoi in mass media, precum și solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii imputernicește…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a fost pusa la punct de Sectia pentru procurori a CSM. In timp ce edilul vede doar consipirații și se da victima in dosarul in care este inculpata pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata, CSM are o alta opinie. Prin intermediul…

- Sectia pentru procurori a CSM a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca schimbarea celor trei procurori din dosarul in care este cercetata Clotilde Armand a fost in concordanta cu dispozitiile legii in materie de transferuri, delegari si promovari. „Sectia pentru procurori, unic administrator…

- Sambata, 17 februarie, fostul președinte al PDL Argeș, senatorul Mircea Andrei, și-a lansat candidatura la Primaria Sectorului 1 din București. ’’Voi intra in aceasta competiție electorala cu bucurie, sunt pregatit sa ma lupt pentru a scapa Sectorul 1 de umilința la care ne-a supus Clotilde Armand.…

- Perchezitii luni in trei judete, intr-un dosar de inselaciune si abuz de incredere in care un dezvoltator imobiliar este acuzat ca a incheiat conventii pentru comercializarea de apartamente, vanzand apoi bunurile imobile altor persoane. Prejudiciul in acest caz depaseste un milion de euro. In dosar…

- „M-a luat Politia Romana de la o adresa la care nu domiciliez, cu mandat de aducere pentru instigare publica. M-au dus la Sectia 13 si acum la Sectia 18. Ma plimba intre sectii. Domnule Catalin Predoiu, de unde stie politia unde dormeam in kwrwl gol mai devreme? Imi asculta Ministerul Afacerilor Interne,…