VIDEO Brașovenii și turiștii, despre Parada Junilor Spectacol pe strazile din Centrul Vechi al Brasovului, astazi. Mii de turiști și brașoveni au participat la unul dintre cele mai cunoscute evenimente ale romanilor, Parada Junilor. Tradiția veche de sute de ani are loc in fiecare an, in Duminica Tomii. Peste 200 de juni calare, imbracați in straie populare au defilat pe strazile orașului de sub Tampa și i-au salutat pe cei care au venit sa ii admire cu ,,Hristos a inviat!’’. Astfel, junii grupati in 7 grupuri au vestit Invierea Domnului. Dupa parada, junii impreuna cu familiile lor, dar și turiștii și brașovenii s-a strans la Pietrele lui Solomon… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

