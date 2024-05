Food Truck Festival, în weekend, în Parcul Nicolae Titulescu Amanat din cauza vremii nefavorabile, Food Truck Festival se desfașoara la finalul acestei saptamani. Deși ar fi trebuit sa se desfașoare la finalul acestei saptamani, intre 19 și 21 aprilie, Food Truck Festival a fost amanat pentru weekendul 10-12 mai. Startul evenimentului se va da vineri, 10 mai, la ora 12.00, iar caravanele cu bunatați vor fi expuse in Parcul Nicolae Titulescu unde veti descoperi o varietate de delicii gastronomice pregatite cu pasiune și prospețime chiar in fața voastra. Bucate delicioase, din toate colțurile lumii, vor fi gatite in „bucatariile pe roți”. Comercianții vor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

