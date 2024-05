Stiri pe aceeasi tema

- Caravana medicala prin care se ofera consultații stomatologice gratuite elevilor din clasele primare a ajuns și la Frata. SMILEMOBILUL este de fapt un cabinet stomatologic mobil, dotat cu doua scaune echipate cu aparatura stomatologica. Acesta a obținut premiul de inovație anul trecut, fiind proiectul…

- Medici romani și francezi, de la Crucea Roșie din Romania și din Franța, consulta gratuit suceveni și refugiați ucraineni, copii și adulți, in perioada 9- 26 aprilie a.c., in cabinetele medicale mobile amplasate in cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, str. Nicolae Iorga nr. 24 (langa Gara ...

- Campania „Impreuna pentru oameni” – servicii medicale, sociale și educaționale gratuite se av desfașura la Pitești in perioada 14-19 aprilie. Dintre acțiunile care vor avea loc in cursul saptamanii menționam: sprijin material pentru persoanele asistate social și servicii de taxi gratuite pentru persoanele…

- Luni, 29 aprilie, va avea loc o noua campanie de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor de rasa comuna, cu sau fara stapan. Campania este desfașurata de Primaria Orasului Mioveni si Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni cu sprijinul Asociației Tierhlife Hoffnung. Locatie: Zona de picnic…

- Clujul marcheaza, și in acest an, Ziua Mondiala a Sanatații Orale, prin activitați de promovare și educare pentru sanatate orala, derulate prin campania "Cu un zambet mai aproape de sanatate!".

- Universitatea de Medicina și Farmacie Cluj-Napoca deruleaza campania „Cu un zambet mai aproape de sanatate!” care prevede promovarea educației pentru sanatate orala in randul copiilor de gradinița și a elevilor și acordarea de consultații stomatologice gratuite.

- Medicul din Aiud, Bogdan Popa, navigheaza pe apele din Italia cu o barca cu vele și ofera consultații cardiologice gratuite Fostul manager al Spitalului din Aiud, Bogdan Popa, face parte dintr-un proiect medical inedit. Acesta, alaturi de asistenta Olivia Nicoleta Mureșan, efectueaza controale gratuite…

- Automobilul tau Mercedes-Benz sau Skoda are nevoie de o reparație? Profita de oferta Materom Automotive Materom Automotive Bistrița iți ofera Vouchere cu reducere la Lucrari in Service*, pentru autoturisme Mercedes-Benz și Skoda cu varsta de peste 5 ani, pe care sa le folosești la urmatoarea reparație: …