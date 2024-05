Danut Coman este noul președinte al formației de liga secunda C Arges, dupa ce Consiliul Local Pitesti a aprobat propunerea facuta de primarul municipiului Pitesti, Cristian Gentea, de numire in funcție a fostului portar. Mihai Foamete, care indeplinea functia pana acum, fiind reprezentantul Primariei si Consiliului Local Pitesti in cadrul clubului FC Arges, a demisionat […]