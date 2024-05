Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa, in premiera, intr-o finala de Cupa Romaniei, Corvinul Hunedoara a caștigat trofeul dupa ce a invins Oțelul Galați la loviturile de departajare. The post CUPA ROMANIEI Corvinul Hunedoara a invins Oțelul și a caștigat Cupa Romaniei la fotbal first appeared on Informatia Zilei .

- Razvan Burleanu (39 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal (FRF) nu a fost prezent la finala Cupei Romaniei Betano, dintre Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați. El ar fi trebuit sa ofere medaliile, insa Federația s-a reorientat și a desemnat o alta persoana. Burleanu nu a mers la Sibiu pentru…

- In acest sezon, Cupa Romaniei și-a respectat pe deplin renumele de „competiție a surprizelor”. In finala programata pe 15 mai (ora 20:30), pe stadionul „Municipal” din Sibiu, se vor intalni Corvinul Hunedoara, echipa din Liga a 2-a care are statut de gazda, și Oțelul Galați.

- Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara au inceput duelul de la distanța inaintea ultimului act din Cupa Romaniei Betano. Cele doua finaliste au anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, ca se vor bucura de un sprijin masiv al fanilor. Oțelul a comunciat public ca toate biletele destinate propriilor…

- Etapa #3 din play-off/play-out s-a incheiat cu duelul dintre Oțelul Galați și Dinamo, incheiat cu victoria trupei lui Dorinel Munteanu (55 de ani), scor 1-0. LPF a anunțat marți echipa etapei, acolo unde a inclus 6 jucatori din play-off și 5 din play-out. Vineri, 5 aprilie, UTA a invins-o pe Botoșani…

- FCSB și CFR Cluj dau cate trei jucatori in echipa ideala a etapei a 3-a a play off-ului și play out-ului Superligii. Cel mai bun unsprezece al rundei il are ca antrenor pe Florin Pirvu (FC Voluntari), care are alaturi doi jucatori. UTA Arad și Oțelul Galați completeaza lista echipelor reprezentate,…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat infrangerea cu U Cluj, scor 0-1, in urma careia sibienii au fost eliminați din Cupa Romaniei Betano. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați (joi, ora 19:30).Primele doua echipe…

- Antrenorul Ivaylo Petev a declarat ca patru fotbaliști nu intra in calcule pentru meciul de joi cu Oțelul Galați, pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei Betano: mai vechii accidentați Bancu și Screciu, Houri - suspendat și Koljic - cu probleme. Oltenii nu vor menaja prea mulți jucatori de baza,…