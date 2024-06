Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a anuntat, vineri, ca a reusit prima achizitie din aceasta vara, si anume sarbul Luka Gojkovic, capitanul formatiei FK Javor.Jucatorul a semnat un contract pe doua sezoane, cu posibilitatea prelungirii pentru inca un an.

- Rapid a anunțat primul jucator pe care l-a transferat in aceasta vara. Este vorba despre Luka Gojkovic (24 de ani), mijlocaș sarb, care a evoluat ultima data pentru Javor, formație care a terminat pe locul 13 in Serbia și a retrogradat in urma unui baraj. Giuleștenii au anunțat mutarea prin intermediul…

- Claudiu Petrila și-a turnat cenușa in cap dupa CFR – Rapid 2-3! Jucatorul echipei din Giulești a vorbit despre jocul formației sale, de la partida din Gruia. Meciul dintre CFR Cluj și Rapid s-a incheiat cu scorul de 3-2 și a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numarul…

- Basarab Panduru l-a atacat pe Dan Sucu dupa ce Rapid a inregistrat cea de a sasea infrangere in play-off si e ca si eliminata din cursa pentru Europa. Bilantul giulestenilor in play-off e catastrofal: un singur egal si 6 infrangeri! Rapid are 8 puncte mai putin decat Universitatea Craiova si CFR Cluj,…

- Gigi Becali a avut o replica imediata dupa atacurile lui Dan Sucu la adresa arbitrajului. Dan Sucu a spus ca a fost un arbitraj ostil pentru Rapid din partea lui Marcel Birsan. Dan Sucu a mai spus ca, pentru el, Rapid a castigat derby-ul. Giulestenii au acuzat ca golul marcat de Hasani nu trebuia sa…

- Cristiano Bergodi a facut o criza de nervi, dupa Rapid – Sepsi 0-1. Antrenorul giulestenilor si-a iesit din minti si s-a contrat in termeni duri cu un jurnalist prezent la conferinta de presa. Italianul i-a adus aminte acestuia ca a reusit sa obtina rezultate bune, chiar si cu mai multi jucatori accidentati,…

- Mihai Rotaru a avut un mesaj pentru Dan Șucu inainte de Universitatea Craiova – Rapid. Patronul oltenilor a vorbit despre situația biletelor pentru oaspeți, de la meciul de sambata seara. Dan Șucu se va deplasa alaturi de galerie in Banie, dupa ce i-a acceptat oferta lui Gigi Corsicanu. Omul cu bani…

- Gigi Becali si-a recunoscut vina in umilinta istorica cu Rapid. Patronul de la FCSB ar fi vrut sa joace Chiriches, insa cei din staff i-au transmis ca nu are ritm de joc. Dupa ce FCSB a pierdut clar derby-ul cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut ca a gresit tactica si ca trebuia sa joace la […] The post…