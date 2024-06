Stiri pe aceeasi tema

- Ce a spus Andrei Ivan despre plecarea de la Universitatea Craiova. Ivan a spus ca mai are 3 ani de contract cu Universitatea Craiova, dar e posibil sa si plece de la echipa in cazul unei oferte. Andrei Ivan a vorbit si despre plusurile pe care Costel Galca le-a adus la echipa. Mai mult, Ivan […] The…

- Mihai Rotaru l-a facut praf pe Ovidiu Hategan la finalul meciului Farul – Universitatea Craiova, scor 3-3, din penultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Patronul oltenilor a lansat un atac teribil la adresa arbitrului din cabina VAR. Farul lui Gica Hagi a deschis scorul din penalty, in minutul 35. Andrei…

- Gigi Becali a facut „aroganta” serii dupa infrangerea cu Universitatea Craiova. Patronul FCSB-ului a comentat posibila numire a lui Mircea Lucescu la Rapid si venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Gigi Becali a spus ca Galca, ce a obtinut o victorie in aceasta seara impotriva FCSB-ului, nu e de talia…

- Ionut Chirila stie de ce Florinel Coman a dus lipsa de oferte din campionatele importante ale Europei si va ajunge, din vara, in Qatar. Antrenorul roman e convins ca lui „Mbappe” de la FCSB ii lipseste o calitate pentru a juca la cel mai inalt nivel. Chirila a analizat evolutiile golgheterului Ligii…

- Mihai Rotaru a avut un mesaj pentru Dan Șucu inainte de Universitatea Craiova – Rapid. Patronul oltenilor a vorbit despre situația biletelor pentru oaspeți, de la meciul de sambata seara. Dan Șucu se va deplasa alaturi de galerie in Banie, dupa ce i-a acceptat oferta lui Gigi Corsicanu. Omul cu bani…

- Dupa Ovidiu Popescu, s-a mai accidentat un jucator la FCSB. Pauza cauzata de meciurile echipei nationale a lovit din plin liderul Ligii 1. Elias Charalambous nu mai scapa de probleme si a primit o veste teribila. Luis Phelipe a suferit o accidentare grava. Atacantul brazilian in varsta de 23 de ani…

- Milionarul roman de doar 27 de ani, Caius Covrig, s-a pozat la bustul gol alaturi de iubita sa superba, Teodora. Cei doi au plecat intr-o vacanta in Thailanda. Imaginea cu cei doi din Thailanda a facut rapid valuri pe Instagram. Intr-o singura zi, Caius Covrig a adunat aproape 2.000 de like-uri. Gabi…

- Ion Craciunescu s-a contrat in direct cu Mihai Rotaru. Fostul arbitru si patronul Universitatii Craiova au analizat mai multe faze litigioase din derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Craciunescu l-a ironizat pe Rotaru in timp ce milionarul isi exprima opinia in privinta unor posibile penalty-uri…