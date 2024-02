Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- „Nu am vazut inca nicio dovada de planificare serioasa pentru o astfel de operațiune, iar desfașurarea unei astfel de operațiuni acum, fara planificare și fara gandire, intr-o zona in care sunt adapostiți un milion de oameni, ar fi un dezastru”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant adjunct al…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, este așteptat luni, in Israel, pentru a se intalni cu liderii țarii, in timp ce presiunea internaționala crește din cauza numarului de victime in randul civililor din Gaza, relateaza BBC, CNN și publicația The Guardian, citata de News.ro.Deplasarea șefului…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…

- A reinceput razboiul Israel – Hamas. Armata israeliana a anuntat vineri ca a reluat luptele impotriva Hamas in Fasia Gaza, dupa ce a acuzat gruparea palestiniana de incalcarea termenilor unui acord temporar de incetare a focului de sapte zile, tragand in directia teritoriului israelian, relateaza Reuters.…