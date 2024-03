O ofensivă în Rafah nu este iminentă, spun oficiali israelieni Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea civililor din orașul Rafah ar putea sa dureze cel puțin doua saptamani, spun oficialii, in timp ce acumularea forțelor necesare ofensivei ar putea fi decisa in scurt timp.Forțele de Aparare ale Israelului au prezentat planuri pentru o evacuare și o incursiune in zona, insa cabinetul israelian… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

