- Turcia l-a acuzat, miercuri, pe premierul guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, ca intentioneaza sa traga Orientul Mijlociu in razboi „pentru a ramane la putere”, pe fondul unui conflict sangeros in Fasia Gaza cu teroriștii Hamas.

- Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a chemat marti pe omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, sa dea dovada de „sange-rece” dupa atacului Iranului impotriva Israelului din weekend, subliniind ca o escaladare „nu este in interesul nimanui”, potrivit Downing Street, noteaza AFP. In cursul unei discutii…

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Iranul a promis ca "aceasta crima lașa nu va ramane fara raspuns", dupa atacul aerian de luni asupra consulatului sau din Damasc, insa opțiunile Teheranului pentru a razbuna acest bombardament sunt mai degraba limitate ca amploare și numar, au declarat, pentru BBC, mai mulți experți in studii internaționale.Treisprezece…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Serviciile secrete i-au oferit lui Netanyahu oportunitatea de a ataca sursele de venit ale gruparii teroriste Hamas inainte de atacurile din 7 octombrie, dar Netanyahu a respins-o, potrivit unui agent de informații. Dezvaluirea vine intr-un context extrem de complicat pentru Netanyahu, care este contestat…