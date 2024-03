Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel, duminica, la Ierusalim, la incheierea unui "acord privind ostaticii si la o incetare a focului durabila" in Fasia Gaza, in timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat hotararea de a "elimina" Hamas, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest…

- Liderul democrat al Senatului american, Chuck Schumer, a cerut joi organizarea de alegeri in Israel, numindu-l pe premierul Benjamin Netanyahu “un obstacol in calea pacii”, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “O coalitie condusa de Netanyahu nu mai corespunde nevoilor Israelului dupa 7 octombrie”,…

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris a indemnat duminica la o „incetare imediata a focului” pentru „cel putin sase saptamani” in Fasia Gaza, transmite AFP. „Avand in vedere amploarea suferintelor din Gaza, trebuie sa existe o incetare imediata a focului pentru cel putin urmatoarele sase saptamani, care…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a difuzat o inregistrare pe Telegram in care apar trei femei tinute ostatice in Fasia Gaza care acuza Guvernul lui Benjamin Netanyahu ca nu este interesat de soarta lor, relateaza AFP.Doua dintre aceste femei, Karina Ariev si Daniella Gilboa, se prezinta ca fiind…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor, informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a mai declarat joi pentru dpa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…