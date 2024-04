Stiri pe aceeasi tema

- Rușii forțeaza inaintarea spre ultimul mare oraș din Donbas. „Lupte violente” se dau in prezent in apropiere de Ceasiv Iar , oras-cheie de langa Bahmut, in estul Ucrainei, spre care armata rusa „incearca activ sa avanseze”, a indicat marti armata ucraineana, potrivit AFP. O eventuala cucerire a acestei…

- UPDATE 17:50 - Armata ucraineana s-a retras din satele Severne si Stepove, situate in apropierea orasului Avdiivka ce a fost capturat recent de trupele ruse in provincia Donetk din estul Ucrainei, a anuntat marti un purtator de cuvant militar ucrainean citat de Reuters si AFP.Potrivit acestui purtator…

- Armata rusa a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a sustinut marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, citat de presa straina. „Dupa stabilirea controlului asupra importantului bastion inamic Avdiivka,…

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a transmis marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, citata de…

- Franta a format circa 10.000 de militari ucraineni de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, a anuntat joi Ministerul Apararii francez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Aceste cursuri de instruire, asigurate „fie in Franta, fie in Polonia”, s-au concentrat pe manuirea unor echipamente particulare,…

- Armata rusa detine controlul total asupra fabricii de cocs si produse chimice din Avdiivka, au relatat luni agentiile de presa de stat ruse, citate de Reuters, in timp ce cea mai mare parte a orasului a cazut in mainile fortelor ruse in weekend, dupa luni de lupte devastatoare. Duminica, Rusia a…

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Trupele ruse au castigat teren pe frontul din estul Ucrainei si au taiat accesul la principala ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene la Avdiivka, unde armata ucraineana a trimis o brigada de asalt in timp ce si-a retras unitatile din unele zone ale orasului care este incercuit de armata rusa din…