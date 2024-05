Stiri pe aceeasi tema

- Hyimpulse, un start-up german din sectorul spatial, a anuntat ca a efectuat vineri, cu succes, prima lansare a unei rachete care utilizeaza parafina pe post de carburant, adica ceara de lumanare, cu scopul de a testa aceasta tehnologie inaintea unui prim zbor orbital la sfarsitul anului 2025.

- Rusia a lansat, joi, racheta de noua generatie Angara-A5 de pe cosmodromul Vostocini, in Extremul Orient rus. Lansarea rachetei a fost amanata de doua ori. Este o noua etapa in programul spatial rus, care inregistreaza o intarziere importanta in ultimii ani.

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spațiala, Angara-A5 ● Și totuși, ar putea exista viața pe Venus ● Vulpile ar fi fost domesticite de populațiile precolumbiene, inainte de apariția cainilor

- Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica, a anuntat armata de la Seul, unde se afla secretarul de stat al SUA Antony Blinken pentru a se intalni cu inalti oficiali si a participa la un summit privind democratia, relateaza AFP si Reuters, citate de AGERPRES. "Coreea de Nord a lansat o racheta…

- O companie japoneza a anuntat luni ca a lansat cu succes o sonda despre care afirma ca este primul dispozitiv spatial ce are misiunea de a inspecta deseurile de pe orbita Pamantului, care au devenit in ultimii ani din ce in ce mai numeroase si potential periculoase, informeaza AFP și Agerpres.

- ​Miercuri a fost lansat cu succes de catre o racheta Falcon 9 a SpaceX un modul dezvoltat de o companie privata care incearca sa faca o aselenizare controlata. Daca va fi un succes, va fi prima aselenizare controlata reușita de SUA in ultimii 52 de ani. Modulul dezvoltat de Intuitive Machines a fost…