- Hyimpulse, un start-up german din sectorul spatial, a anuntat ca a efectuat vineri, cu succes, prima lansare a unei rachete care utilizeaza parafina pe post de carburant, adica ceara de lumanare, cu scopul de a testa aceasta tehnologie inaintea unui prim zbor orbital la sfarsitul anului 2025, informeaza…

- Atacul de razbunare al Israelului asupra Iranului, saptamana trecuta, ar fi constat, de fapt, intr-o lovitura de precizie cu o racheta supersonica in urma careia a fost deteriorata o baterie antiaeriana care apara o baza militara in apropiere de orașul central Isfahan.

- Coreea de Nord, condusa de Kim Jong Un, a lansat o racheta balistica spre Marea Japoniei, in largul coastei de est a Coreei de Sud, a anuntat luni armata sud-coreeana, relateaza Reuters, AFP si DPA, relateaza Agerpres. De precizat ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, efectueaza o vizita oficiala…

- Coreea de Nord a testat un focos "de foarte mari dimensiuni" conceput pentru o racheta de croaziera strategica si a lansat un nou tip de racheta antiaeriana, a informat sambata presa de stat.

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spațiala, Angara-A5 ● Și totuși, ar putea exista viața pe Venus ● Vulpile ar fi fost domesticite de populațiile precolumbiene, inainte de apariția cainilor

- Coreea de Nord a lansat marți o presupusa racheta balistica cu raza intermediara de acțiune in largul coastei sale estice, a anunțat armata sud-coreeana, intr-o acțiune care a provocat condamnarea imediata a premierului Japoniei, informeaza Reuters. Statul Major al armatei sud-coreene a declarat…

- Intr-o lume in care timpul este o resursa din ce in ce mai prețioasa și alimentația echilibrata devine esențiala pentru un stil de viața sanatos, un start-up din Cluj promite sa inoveze in domeniul tehnologiei alimentare.

- Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica, a anuntat armata de la Seul, unde se afla secretarul de stat al SUA Antony Blinken pentru a se intalni cu inalti oficiali si a participa la un summit privind democratia, relateaza AFP si Reuters, citate de AGERPRES. "Coreea de Nord a lansat o racheta…