- Echipa Real Madrid a castigat, sambata, pentru a 36-a oara campionatul Spaniei, dupa ce sambata, in etapa a 34-a, a invins Cadiz si FC Barcelona a pierdut confruntarea cu Girona, potrivit news.ro

- Barcelona a pierdut derbiul local din Catalonia cu Girona, scor 4-2, iar de eșecul formației lui Xavi a profitat tocmai Real Madrid, marele rival. „Galacticii” sunt noii campioni ai Spaniei cu patru etape inainte de finalul sezonului din LaLiga.

- HC Zalau ocupa locul 12 in Liga Nationala, cu cinci etape inainte de finalul sezonului, al doilea loc ce asigura prezenta la barajul pentru mentinere in liga. Prezenta la baraj este aproape sigura pentru formatia condusa de Gheorghe Tadici, insa managerul echipei zalauane spera sa evite si barajul.…

- Liderul FCSB are 10 puncte avans in clasament cu 7 etape inaintea fluierului final al play-off-ului, dupa 2-0 cu Universitatea Craiova. FCSB se indreapta cu pași apasați spre primul titlu de campioana dupa o pauza de 9 ani. Cu 7 etape inaintea fluierului final al play-off-ului are 10 puncte avans in…

- Este prima Cupa a Spaniei pe care Athletic Bilbao o cucerește in ultimii 40 ani. Ultimul trofeu caștigat de basci a venit in sezonul 1983 / 1984. Athletic Bilbao a cucerit Cupei Regelui, pe ”Estadio de la Cartuja”, dupa ce a invins-o pe Mallorca la loviturile de departajare la 11 metri, scor 1-1 (4-2…

- In ciuda dorintei presedintelui Joan Laporta de a-l mentine in functie, tehnicianul spaniol Xavi a confirmat vineri ca va pleca de la FC Barcelona la finalul sezonului, asa cum a anuntat inca din 27 ianuarie. "Sunt foarte recunoscator pentru cuvintele de sustinere pentru mine si pentru personal.…

- Ca de obicei, intr-un meci bifat de FC Petrolul, fie acasa, fie – cazul celui de la Arad, cu UTA – in deplasare, prima repriza arata urat, urat, dar nu mai reiau mai departe clișeul, il știți deja, cu baba și dinții lipsa. Tot pe același trend, mitanul secund este mai animat, așa cum s-a […]

- Cotidianul AS a publicat duminica o lista cu 5 jucatori vizați de managerul Barcelonei, Deco, pentru a fi transferați la vara. Printre ei, ex-dinamovistul Aleix Garcia, de la Girona. Barcelona are un sezon 2023 - 2024 sub pretenții și sunt semne ca, la vara, conducerea va demara o revoluție la toate…