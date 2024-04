Stiri pe aceeasi tema

- Cu opt etape inaintea incheierii campionatului, liderul FCSB are sapte puncte avans fata de a doua clasata, Universitatea Craiova.Etapa a treia a turneului play off al Superligii 2023 2024 o poate aduce si mai aproape de titlu pe FCSB, liderul detasat al ierarhiei, care joaca pe teren propriu cu a doua…

- FCSB este presata sa invinga la Ovidiu, cu Farul, dupa ce Universitatea Craiova a venit la 4 puncte in spatele liderului, ca urmare a victoriei cu Rapid, pe teren propriu, 2-1. Inaintea rundei a doua din play-off-ul Superligii, FCSB a acumulat 35 de puncte in play-off-ul Superligii, cu 10 mai mult fața…

- Florinel Coman (25 de ani) este exponențial pentru FCSB in actualul sezon al Superligii. Preferatul lui Gigi Becali se afla la cea mai buna stagiune a carierei, iar contribuția sa in lupta pentru titlul de campioana este decisiva. Roș-albaștrii sunt lideri dupa prima etapa disputata in play-off, cu…

- FCSB a trecut cu 2-1 de OSK Sfantu Gheorghe in ultimul meci al primei etape de play-off și s-a distanțat la șapte puncte in ierarhia Ligii 1, profitand de eșecurile urmaritoarelor. FCSB a inceput in forța meciul de pe Arena Naționala și a deschis scorul in minutul 11 prin Florinel Coman, care a ajuns…

- ”Pentru toate acele declaratii (seful statului s-a adresat PSD cu ”Jo napot kivanok, PSD!”, in 2020 - n.r.) si stiti foarte bine ca am iesit de zeci de ori si i-am transmis presedintelul Romaniei ca eu imi doresc un presedinte si al meu, cu toate ca nu l-am votat. Asa e corect. Asta inseamna o Romanie…

- Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor. „Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am facut un meci rau, mai ales in prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus sa nu mai repetam greșelile pe care…

- Cei din Sf. Gheorghe chiar au de ce sa fie suparați pe Istvan Kovacs dupa ce acesta a comis o sumedenie de erori impotriva lui Sepsi la eșecul de 1-3 cu Universitatea Craiova. Deși se bucura de prețuire pe plan internațional, proba ca i s-a incredințat recent duelul Inter Milano-Atletico Madrid din…

- Basarab Panduru a analizat mutarile facute de primele trei clasate din Superliga: FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova. Fostul internațional a laudat-o pe FCSB pentru transferul extremei braziliene Luis Phelipe (23 de ani) și a apreciat faptul ca Universitatea Craiova a adus jucatori pe pozițiile…