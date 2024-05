Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va face, marti si miercuri, o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, el urmand sa fie primit, la Casa Alba, de presedintele SUA, Joe Biden. Totodata, lui Klaus Iohannis i se va acorda un premiu de catre Consiliul Atlantic din SUA. Citește și Banii Mioveniului – ingropati…

- Klaus Iohannis va face marți și miercuri, 7-8 mai, o vizita de lucru la Washington, SUA, anunța Administrația Prezidențiala intr-un comunicat. Președintele va fi primit maine, 7 mai, de omologul american Joe Biden la Casa Alba, cei doi sefi de stat urmand sa discute despre situatia din Ucraina si din…

- Consiliul Atlantic il va onora in acest an pe presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, cu Distinguished International Leadership Award pentru cariera sa remarcabila, pentru conducerea exemplara a Romaniei si pentru rolul sau de lider transatlantic si european, conform unui comunicat publicat marti…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis și-a depus cererea de pensionare. Se elibereaza astfel și catedra de profesor de Fizica de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” ocupata de Iohannis timp de 27 de ani. Odata cu cererea președintelui Iohannis, catedra de profesor de Fizica a devenit vacanta…

- Presedintele Klaus Iohannis, care se afla intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, a comentat in stilul caracteristic decizia Coaliției de guvernare PSD-PNL de a stabili doi candidati pentru alegerile locale din Bucuresti. Președintele Iohannis a declarat ca nu se poate vorbi de un succes al coalitiei,…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 22-24 aprilie 2024, o vizita oficiala in Republica Coreea, la invitația omologului sau, Yoon Suk Yeol. Va fi reinnoit parteneriatul strategic dintre cele doua țari. Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 22-24 aprilie 2024, o vizita oficiala…

- Ungaria nu are de gand sa il susțina pe olandezul Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. In schimb, militeaza pentru un candidat din estul Europei și lasa sa se ințeleaga ca președintele Iohannis ar putea primi susținerea Ungariei. Viktor Orban este decis sa blocheze numirea lui Mark…

