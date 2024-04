Iohannis semnează Legea pentru Implementarea PNRR: O mișcare vitală pentru economia României Președintele Klaus Iohannis a promulgat recent o lege cruciala care aduce clarificari importante in implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta decizie vine in contextul unei preocupari constante pentru eficiența utilizarii fondurilor europene și a necesitații de a atinge obiectivele stabilite in cadrul PNRR. Printre modificarile aduse se numara posibilitatea prelungirii duratei contractelor […] The post Iohannis semneaza Legea pentru Implementarea PNRR: O mișcare vitala pentru economia Romaniei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru dezvoltarea investitiilor din domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra, contribuind la indeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pietei de energie electrica, prin inlocuirea carbunelui din mixul…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din…

- Numarul de microintreprinderi in Romania este intr-o continua descreștere, conform ultimelor estimari oficiale. Masurile introduse de Guvernul Romaniei la finalul anului trecut pentru restricționarea regimului microintreprinderilor au un impact semnificativ asupra acestui sector economic vital. Conform…

- Primaria Municipiului Pitești demareaza un proiect de renovare energetica a cladirii sediului sau central, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Cu o valoare totala de 11.255.117,53 lei (cu TVA), acest proiect va transforma sediul administrativ al municipiului intr-o cladire modernizata…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…