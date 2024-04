Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din…

- Legea se refera la expertizarea cladirilor publice cu risc seismic din sistemele de sanatate si de invatamant. Președinția a promulgat legea referitoare la expertizarea cladirilor publice cu risc seismic din sistemele de sanatate si de invatamant. Legea promulgata a fost publicata anul trecut in Monitorul…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- Guvernul a adoptat o OUG in care se stipuleaza cum ar putea fi alimentat Fondul de Rezerva bugetara, zis și bugetul paralel. Guvernul Ciolacu au decis sa realoce fondurile alocate pentru proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) catre Fondul de Rezerva bugetara, zis și…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finantare a contractelor pentru diferenta (CfD) – 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solara si eoliana. Planul de lansare a schemei Contractului pentru Diferența (CfD) in Romania poate aduce o perturbare semnificativa…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Spitalul Judetean Brasov are plati restante si arierate de peste 27 de milioane de lei, a anuntat, joi, conducerea Consiliului Judetean Brasov, care solicita alocarea de bani din Fondul de Rezerva al Guvernului pentru acoperirea acestei sume, potrivit news.ro Reprezentantii Consiliului Judetean Brasov…

- Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de 856.929.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru asigurarea veniturilor proprii necesare activitații curente și finalizarea unor obiective de investiții in 55 de municipii…