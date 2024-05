Stiri pe aceeasi tema

- Președintele roman Klaus Iohannis se va numara, alaturi de actrița Michelle Yeoh și comandantul trupelor aliate din Europa, generalul Christopher Cavoli, printre laureații așa-numitelor „premii Oscar de la Washington”, acordate anual de centrul de reflecție Atlantic Council.Atlantic Council, unul dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis l a primit, vineri, pe vicepresedintele Republicii Turcia, Cevdet Yilmaz, aflat in vizita oficiala in Romania, context in care cei doi au discutat inclusiv despre situatia din Orientul Mijlociu, informeaza Administratia Prezidentiala.Presedintele Romaniei a exprimat, cu prilejul…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de luni pana miercuri, o vizita oficiala in Republica Coreea, la invitatia omologului sau, Yoon Suk Yeol. Vizita in Coreea de Sud va debuta luni, cu ceremonia depunerii unei coroane de flori la Cimitirul Național din Seoul și un tur informativ al Panmunjom (Joint…

- Prințesa de Wales are cancer. Catherine, Prințesa de Wales, a dezvaluit intr-un video postat pe rețelele de socializare, ca a fost diagnosticata cu cancer și se afla in „stadiile incipiente” ale tratamentului. Vestea a venit la doua luni dupa ce ea s-a indepartat temporar de viața publica, dupa ceea…

- Kate, printesa de Wales a Marii Britanii, a multumit publicului pentru sustinere, duminica, in primul sau mesaj public de la operatia abdominala suferita in ianuarie, insotit de o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai, potrivit Agerpres.Fotografia, realizata de sotul ei, printul…

- Guvernul Romaniei este dispus sa susțina financiar restaurarea Statuii Sfantului Petru de pe Columna lui Traian, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu primarul orasului Roma, Roberto Gualtieri. „Evocand, totodata, incarcatura simbolica pe care o au unele dintre monumentele…

- Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru de doua zile la Roma, unde este insotit de mai multi ministri cu ocazia celei de-a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. Pe agenda șefului Executivului se mai afla și o audiența la Papa Francisc la Vatican. Nu intamplator premierul…

- Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, a avut o intrevedere cu omologul sau din Romania, Luminița Odobescu. Parțile au convenit asupra aprofundarii Parteneriatului Strategic bilateral, noteaza Noi.md. {{729187}}"Am apreciat cooperarea excelenta și susținerea…