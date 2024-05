Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie speciala, in Romania, este cu puțin peste 58.000 de lei, ceea ce ar insemna 25 de pensii medii și 45 de pensii minime. Acest lucru inseamna ca cei mai mulți dintre beneficarii pensiilor speciale primesc, practic, niște sume mult prea mari fața de cat au contribuit la stat de-a lungul…

- Fie ca ne place sau nu sa recunoaștem, Romania a ajuns la stadiul in care padurile incep sa dispara, și asta din cauza noastra și a lipsei de reacții a autoritaților impotriva taierilor masive ilegale. Dar mai exista speranța, avand in vedere decizia unor localnici care și-au plantat padure in vatra…

- Sindicalistii de la metrou picheteaza joi sediul Guvernului, nemultumiti in principal de subfinantarea cronica a companiei de transport, deficitul de personal si eliminarea tichetelor de masa pentru angajatii cu un venit net de peste 8.000 lei, a declarat pentru Agerpres presedinte Unitatea Sindicatul…

- Cu Florentina Ion m-am intalnit la inceputul lunii martie, la sediul editurii Didactica Publishing House de pe Splaiul Independenței, intr-o zi in care simțeam ca vantul are sa ma dea jos din picioare. Aveam ulterior sa-mi recapat forțele cand am intrat in biroul companiei (mai mic de la pandemie…

- Saracia, lipsa infrastructurii, absenta unor perspective. Sunt cateva dintre motivele pentru care tinerii au parasit satul romanesc. Un astfel de catun se gaseste si in judetul Gorj. In Blidari, mai traiesc doar 8 oameni, care au conditii ca in Evul Mediu, aproape. Casele au ramas goale In satul Blidari…

- Primarul din Sf. Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), considera ca daca nu se va rezolva problema traseismului politic, nu se va putea vorbi niciodata despre o democrație corecta in Romania. Antal Arpad a declarat, marți, la Digi24, ca doar in mandatul 2012-2016 un procent de 31% dintre deputați și-au schimbat…

- S-a vorbit mult in ultima vreme despre cazuri medicale cu final nefericit ale pacienților romani – și nu numai – care au ales sa se trateze la spitale din strainatate, in special din Turcia. Operații de micșorare a stomacului urmate de complicații, intervenții de chirurgie estetica eșuate, tratamente…

- 1. Taur (20 aprilie – 20 mai)Taurul este una dintre cele mai incapațanate zodii din zodiac. Oamenii nascuți sub acest semn sunt cunoscuți pentru stabilitatea și siguranța pe care o cauta in viața lor. Ei prefera sa ramana intr-un mediu familiar și sa se simta in control asupra situației lor. Schimbarile…