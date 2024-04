Stiri pe aceeasi tema

- Romania condamna in termenii cei mai fermi atacul Iranului impotriva Israelului, a scris duminica pe platforma X președintele Klaus Iohannis. Și premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe solidaritate cu poporul israelian. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X. Citește și: Testare antidrog in școli. Cum…

- Presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au condamnat, duminica, in „cei mai fermi termeni” atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului și au subliniat ca Romania este solidara cu poporul israelian, scrie news.ro.Klaus Iohannis a subliniat, intr-un mesaj postat pe reteaua X, ca…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, duminica, intr-o postare pe platforma X, ca Romania condamna atacul Iranului asupra Israelului ;i indeamna la calm pentru evitarea unei noi escaladari in regiune.

- Reacții in Romania dupa atacul Iranului asupra Israelului. Ce a transmis președintele Klaus Iohannis? „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade…

- Presedintele Klaus Iohannis a atransmis un mesaj prin care mentioneaza ca Romania condamna ferm atacul Iranului impotriva Israelului. De asemenea, seful statului face apel la evitarea unei escaladari a conflictului in zona. 39; 39;Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- Prima reacție in Romania dupa atacul Iranului asupra Israelului. Ce a transmis președintele Klaus Iohannis? „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu au transmis poziția Romaniei, dupa atacul Iranului asupra Israelului. In ambele mesaje se arata solidaritatea Romaniei cu Israelul și este condamnat atacul Iranului.