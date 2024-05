Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Paste, in care a vorbit despre ”biruinta vietii asupra mortii si a luminii asupra intunericului”, dar si despre gandurile care se indreapta catre ”semenii aflati in suferinta, care trec prin incercarile cumplite ale unui razboi nemilos”. Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de unitate și […] The post Klaus Iohannis, mesaj de Paste: Gandurile noastre se indreapta si catre semenii aflati in suferinta appeared first on Puterea.ro .