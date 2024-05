Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, prin intermediul numarului unic de urgența 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe raza localitații Sarmizegetusa. Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului Hunedoara, o ambulanța SMURD din cadrul Garzii de Intervenție…

- Accident grav in localitatea Dragoieni din județul Gorj. Un microbuz a parasit partea carosabila și a lovit un copac, soldandu-se cu cinci persoane ranite. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, iar echipajele de intervenție au fost alertate imediat.

- Patru persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unui accident auto ce a avut loc la un raliu in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil.

- Accident mortal in vestul țarii. Intervenție la un grav accident rutier in care au fost implicate 12 persoane, aflate in 3 autoturisme, pe Șoseaua de Centura a municipiului Caransebeș* Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate 4 echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului…

- O fata de 19 ani a murit, iar trei persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier pe DN 5C in judetul Giurgiu. ”O tanara, de aproape 19 ani, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier ce s-a produs pe DN5C, intre localitatile Gaujani si Pietrisu. In eveniment…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata la iesirea din municipiul Suceava spre Radauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune…

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta dimineața, in Covasna. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Circulația rutiera in zona se desfașoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției.

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs joi seara in Capitala. Doua persoane au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale. O mașina a fost izbita de un alt autoturism, pe un bulevard intens circulat, din Capitala. Mai exact, pe Bulevardul Iuliu Maniu. Din primele…