- Baschetbalistii de la SCMU Craiova revin in Sala Polivalenta din Banie in acest weekend, cu un meci important din cadrul seriei 9-16 a Ligii Nationale de Baschet Masculin. Formatia pregatita de Yiannaras Panayiotis va primi vizita celor de la Timisoara, una dintre contracandidatele la primele locuri…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va debuta in acest weekend in play-out-ul Ligii Nationale de Baschet Basculin, faza a competitiei in care nu a mai participat. Formatia lui Yiannaras Panayiotis joaca pe terenul formatiei Municipal Galati, sambata, de la ora 18.30. SCMU Craiova intra in acest…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 25 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic extraordinar „Gala de opera”, dedicat marilor compozitori Mozart și Verdi. Alaturi de orchestra simfonica a instituției vor urca pe scena dirijorul Catalin Toropoc, soprana Alexandra…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova parea sa aiba parte de o misiune facila sambata dupa masa, in Sala Ion Constantinescu din Banie, dar nu a fost deloc așa. Formația pregatita de Dan Pascu a trecut in patru seturi de Timișoara, scor 3-1 (25-11, 15-25, 25-13, 25-12), penultima clasata in Divizia A1 și…

- Formația timișoreana 8 Light Minutes a lansat videoclipul piesei Mi lesz?, melodie care anunța apariția unui nou material discografic, care va ajunge in atenția melomanilor in cursul acestui an. Trupa alcatuita din Kelemen Mark, Konig David , Makkai Gergo și Szabo Abigel a lansat albumul de debut „Ebredj…

- Berbec Sunt zile bune pentru a ti verifica pe indelete bugetul si planurile de investitii sau afaceri. Energia acestor zile de weekend te ajuta sa ti structurezi ideile, dar te indeamna totodata sa apelezi si la sfaturile celor apropiati. Iti sunt sustinute planurile pe termen lung, insa cele care se…

- Implinirea a 15 ani de existența a asociației culturale Arte-Factum e celebrata miercuri, 29 noiembrie, de la ora 19:00, cu cel mai longeviv spectacol de teatru al sau, „Erendira&buna-sa/replayed”, inspirat de opera scriitorului Gabriel Garcia Marquez, care va avea loc in sala Studio a teatrului maghiar…

- Formația greceasca Dury Dava va susține un concert la Timișoara, inclus in turneul lor european, recitalul din orașul nostru urmand sa se desfașoare sambata, 25 noiembrie, de la ora 20, la Manufactura. Dury Dava este o trupa greceasca formata din cinci membri, care a luat naștere in 2016, la Atena.…