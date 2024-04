Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Claudiu-Sorin Gavril a demisionat marti din functie, se arata intr-o informare transmisa de Institutia Prefectului – Judetul Galati. ‘Astazi, 02 aprilie 2024, domnul Claudiu-Sorin Gavril si-a dat demisia din functia de prefect al judetului Galati, urmand sa isi incheie activitatea dupa ce…

- Prefectul judetului Galati, Claudiu Sorin-Gavril, si-a inaintat, marti, demisia din functia pe care o ocupa de la finele lunii ianuarie 2023, sustinut de Partidul Social Democrat. Decizia prefectului judetului Galati de a demisiona vine ca urmare a desemnarii sale drept candidat la Primaria municipiului…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, anunța joi dimineața, 28 martie, ca renunța la funcție pentru a se „dedica campaniei” pentru Primaria Constanța.PSD Constanța a anunțat miercuri, 27 martie, candidatura lui Horia Constantinescu pentru functia de…

- Horia Constantinescu a anunțat ca va demisiona de la conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor! Acesta a precizat și motivul! Așadar, Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor ( ANPC ) a anunțat ca va demisiona de la șefia instituției.…

- Scandalul de proporții incepe cu acuzații de ilegalitați și derapaje morale in interiorul CMS Iași. Prof. univ. dr. Sorin Andrian, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi (CMS) Iași, a demisionat in mod surprinzator joi, 29 februarie 2024, de la toate funcțiile și calitațile deținute in cadrul…

- Autoritațile de la Kremlin l-au inclus pe Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah, pe lista de teroriști și extremiști, potrivit unei notificari a serviciului rus pentru informații financiare, consultata miercuri de AFP. Așadar, Garry Kasparov a ajuns din șahist, terorist! Fostul campion mondial…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, cu Iulian Dumitrescu, liderul partidului de la Prahova, acuzat de luare de mita, inainte ca acesta sa se retraga din funcția politica de prim-vicepreședinte PNL. Decizia ar fi fost luata pentru a nu prejudicia imaginea partidului, susține Ciuca. „PNL…

- Cabinetul Ciolacu a facut o prima modificare in ce privește conducerea prefecturilor. Fostul subprefect al județului Calarași, Eugen-Marius Ilie, a fost eliberat din funcție. In locul sau a fost numit, de catre Marcel Cioalcu, Ionuț-Petru Stan. Ionuț Stan a fost ales in septembrie 2022 președinte al…