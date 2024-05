Remus Pricopie, rectorul SNSPA, unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Mircea Geoana din ultima perioada, reacționeaza la interviul acordat de secretarul general adjunct al NATO la Europa FM. Dupa ce l-a acuzat ca folosește NATO pentru propriile avantaje politice in vederea unei candidaturi la prezidențiale, Pricopie constata ca Geoana are brusc un discurs diferit, pe care il pune pe seama unei scaderi a acestuia in sondaje.