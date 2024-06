Stiri pe aceeasi tema

- Doi ieșeni au agresat un tanar in plina strada pentru a-l jefui. Prada vizata nu a fost, insa portofelul sau telefonul victimei, ci cațelul Bichon cu care aceasta ieșise la plimbare, relateaza Ziarul de Iași. Tanar batut crunt de doi indivizi, in centrul orașului Targu-Jiu Incidentul s-a petrecut in seara…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis, luni, scoaterea din arest preventiv a celor trei frati, membri ai lumii interlope, inculpati in dosarul uciderii unui barbat intr-un hotel din Padina. Cei trei au fost plasati in arest la domiciliu, decizia Curtii de Apel Ploiest in acest sens fiind definitiva.

- Un tribunal din Pakistan a admis miercuri o cerere a soției fostului premier Imran Khan de a fi mutata la inchisoare, a declarat avocatul acesteia, in locul masurii de arest la domiciliu, potrivit mediafaxBushra Bibi, soția fostului premier pakistanez, Imran Khan, aflata in arest la

- Primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, a anunțat pe rețeaua de socializare Facebook ca renunța la candidatura sa pentru un nou mandat in funcția de primar, deși se afla in mijlocul unor momente dificile. Micleru, care este in prezent in arest la domiciliu, a fost acuzat de comiterea a cinci…

- Completul de judecata a raportat acest pericol la „rezonanța ridicata in comunitatea locala a faptei” comise de edil De cateva luni, dosarul lui Ion Georgescu se joaca intre Curtea de Apel Pitești și Tribunalul Argeș. Primarul suspendat al Mioveniului a ajuns iarași in arest la domiciliu, pe 19 martie,…

- Un agent de politie din Prahova, care activa in cadrul formatiunii rutiere, a fost prins in flagrant primind suma de 700 de lei mita. Procurorii l-au prezentat instantei de judecata care a emis pe numele sau mandat de arest la domiciliu.

- Doua luni a stat in inchisoare, iar inca o luna in arest la domiciliu, insa veștile sunt cat se poate de bune pentru luptatorul MMA Alin Chirila. Magistrații au decis in urma cu puțin timp sa-i schimbe masura, astfel ca de acum campionul este liber!

- Primarul comunei prahovene Baltesti, Radu Ion, a fost plasat, marti seara, in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte ca, in ultimii sase ani, a dispus efectuarea unor plati din bani publici in valoare de aproape 2,5 milioane…