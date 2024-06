Stiri pe aceeasi tema

- ”Planul pentru Bucuresti s-a nascut si din discutiile pe care le-am avut cu domnul Profesor Nicolae Noica, Presedintele Bibliotecii Academiei Romane. Un om de mare caracter, respectat si apreciat, cu o experienta aparte, stie mai bine decat multi altii ca un oras nu se poate dezvolta fara un Plan”,…

- Prețul apartamentelor a crescut. Cele mai scumpe apartamente nu sunt in București. 1.578 de euro/mp util a fost prețul mediu al apartamentelor din București in primul trimestru din acest an, potrivit unei analize realizata de Imobiliare.ro, in creștere cu 2,3% in ultimele trei luni. Constanța și Craiova…

- Victor Ponta a vorbit despre simpatiile și antipatiile sale dintre candidații la posturile de primari din București, intr-o apariție la un post de televiziune. El a spus și ce crede ca se poate intampla daca Piedone și-ar retrage candidatura. „Sigur ca am o simpatie personala pentru Piedone. Nu doar…

- Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, are in conturi peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari. Medicul are un apartament in București de aproximativ 100 de metri patrați, dar și o casa de locuit in Mogoșoaia, de aproximativ 450 de metri patrați. Familia…

- Medicul Catalin Cirstoiu a susținut, miercuri, primul sau discurs in calitate de candidat comun al Coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in cadrul scrutinului pentru alegerile locale din 2024. "Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana azi nu am avut o cariera politica. Azi,…

- Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Gabriela Firea se va autosuspenda din PSD și va candida la alegerile locale in batalia pentru București ca independenta. Declarațiile de pana acum ale președintelui PSD au sugerat faptul ca daca cele doua mari partide vor merge in alegerile pentru București…

- Intrebat daca ne indreptam spre o candidatura a sa sustinuta de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Burduja a raspuns: “Important este sa existe o schimbare la nivelul Primariei Generale. Eu n-am vanat niciodata functii, nici nu m-am dat inapoi de la batalii. (…) E clar ca Bucurestiul nu mai poate continua…

- Capitala va avea un Hub prin intermediul caruia vor fi digitalizate serviciile de management urban și mobilitate urbana, anunța primarul Nicușor Dan, care spune ca va fi actualizata baza de date urbane a Municipiului și va fi realizata o platforma de date deschise in domeniul mobilitații urbane și urbanismului.