- Forțele ruse inregistreaza progrese „consistente” și rapide pe campul de lupta. Potrivit experților militari, avansul armatei Moscovei se datoreaza, in principal, apararii antiaeriene ucraineane, care este din in ce mai limitata, in timp ce trupele ruse de la sol sunt spijinite puternic de aviație.…

- Forțele rusești iși folosesc capacitatea de a lansa lovituri aeriene impotriva pozițiilor avansate ucrainene pentru a caștiga incet, dar sigur, teren pe campul de lupta. Potrivit experților militari, Moscova a folosit masiv bombe aeriene care au dus in final la capturarea localitații Avdiivka și se…

- Gruparea terorista ISIS are o „dorința puternica” de a ataca SUA și alte puteri ale lumii, a avertizat saptamana trecuta fostul lider al Comandamentului Central al Statelor Unite, adaugand ca pericolul „este inevitabil”. Analiștii cred ca militanții se concentreaza acum mai mult pe Europa și scot…

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marti ca SUA, Regatul Unit si Ucraina se afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova.

- Kremlinul pare sa fi acordat prioritate valorii strategice de a da vina pe Ucraina pentru atacul din 22 martie la Primaria din Crocus, fața de potențialele riscuri de securitate interna și de victimele civile rezultate din eșecul sau de a aborda eficient amenințarea terorista din interiorul granițelor…

- Pe masura ce Ucraina pregatește acțiuni contraofensive in 2024, intarzierile continue in asistența de securitate occidentala ar putea amana eforturile de a recaștiga o inițiativa la nivel de teatru impotriva Rusiei, a evaluat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul lor zilnic din 6 martie.…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat ieri presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul,…