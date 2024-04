Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat aseara masivul pachet de sprijin pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari. Acest pachet este parte dintr-o suma mai mare de 95 de miliarde, care cuprinde si ajutoare de securitate pentru Israel si Taiwan. Pentru a intra in vigoare, legea…

- Razboi in Ucraina, ziua 788. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a pachetului de ajutor mult asteptat pentru efortul de razboi al Ucrainei in fata Rusiei.

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde pentru vanzarea de echipamente militare avansate, inclusiv 31 de drone MQ-9B Predator, catre India. Afacerea, evaluata la aproape 4 miliarde de dolari, a fost anunțata inițial in timpul vizitei premierului indian Narendra Modi in Statele Unite in iunie 2023.…

