Stiri pe aceeasi tema

- Rusia desfasoara o campanie de dezinformare pentru a submina Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la inaugurarea unui nou centru olimpic de inot, relateaza BBC si Reuters.

- Anul trecut, gigantul german al industriei de imbracaminte sportiva, Adidas, a inregistrat pierderi de 58 de milioane de euro, marcand astfel prima data in ultimii 30 de ani cand compania a raportat rezultate financiare negative. Principalul motiv al acestor pierderi? Renunțarea la colaborarea cu unul…

- Adidas a facut anunțul! Compania germana de incalțaminte și imbracaminte Adidas a raportat o pierdere anuala pentru prima oara dupa 30 de ani de profit, CEO-ul Bjorn Gulden incercand sa redreseze brandul dupa o desparțire cu scandal de raperul Kanye West, scrie Reuters . In primul sau an in funcția…

- Compania germana de incalțaminte și imbracaminte Adidas a raportat miercuri o pierdere anuala pentru prima oara dupa 30 de ani de profit, CEO-ul Bjorn Gulden incercand sa redreseze brandul dupa o desparțire cu scandal de raperul Kanye West, scrie Reuters.

- Inditex este un caz anormal printre marii retaileri de imbracaminte, deoarece nu ofera informatii legate de fabricile de la care aprovizioneaza. Autoritatile de reglementare si investitorii doresc o mai mare transparenta si o mai buna dezvaluire din partea companiilor. Retailerii de imbracaminte, in…

- Pe langa sclipiciul și vopseaua de la Carnavalul din acest an, petrecareții din Rio folosesc insecticide, dupa avertismentele autoritaților locale din domeniul sanatații cu privire la o creștere a febrei dengue, potrivit Reuters. Repelentul pentru insecte este noul articol obligatoriu pentru petrecareții…

- Un sindicat care reprezinta controlorii de trafic aerian din Japonia a cerut o "crestere semnificativa" a numarului angajaților pentru a imbunatati siguranta operatiunilor pe aeroporturi. Cererea vine dupa accidentul mortal de pe aeroportul Haneda din Tokyo de luna trecuta, transmite Reuters.

- O curte de apel federala din SUA a respins marti cererea de imunitate penala a lui Donald Trump, deschizand calea judecarii sale la Washington sub acuzatia ca a incercat sa rastoarne ilegal rezultatele alegerilor din 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa.