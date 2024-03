Record! Cel mai scump aur la BNR Aurul a crescut azi. Acesta a ajuns la cea mai ridicata valoare din istorie, 306,7709 de lei pentru un gram, la cursul BNR. Potrivit BNR , ultima data cand pretul metalului pretios a atins un nivel istoric a fost pe 4 decembrie 2023, 303,8212 de lei pentru un gram, la cursul BNR. Pe piețele internaționale, uncia de aur era cotata cu 2.082 dolari in data de 4 martie 2023. Cea mai mare cotație a fost inregistrata pe 1 martie, 2.086 dolari uncia de aur. Pe piețele internaționale, uncia de aur era cotata cu 2.082 dolari in data de 4 martie 2023. Cea mai mare cotație a fost inregistrata pe 1 martie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

