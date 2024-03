Preţul aurului a atins marţi un nivel record, investitorii având aşteptări tot mai mari de relaxare monetară în SUA Piata mai este sustinuta de cererea fizica puternica din Asia si achizitiile bancilor centrale, precum si de statutul traditional de activ de refugiu al aurului, in perioadele de incertitudine. Bancile centrale au fost cumparatori neti de aur timp de opt luni consecutive. Pretul spot al aurului a crescut cu 0,8% la 2.130,79 dolari pentru o uncie, dupa ce a atins un record de 2.141,59 dolari uncia. Dintr-o perspectiva a analizei tehnice, aurul poate creste catre 2.180 dolari uncia. ”Zilele urmatoare, in special cu publicarea datelor economice critice si declaratiilor presedintelui Rezervei Federale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

