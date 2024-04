Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile futures ale aurului din India au atins luni un maxim istoric, urmand creșterile de pe piețele de peste ocean și comprimand cererea in al doilea mare consumator mondial de metal prețios, au declarat dealerii citați de Reuters. Contractele futures pe piața interna ale aurului au urcat la…

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9730 lei, in urcare cu 0,20 bani (0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9710 lei, noteaza Agerpres. Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la…

- Pretul spot al aurului a depasit joi pentru prima data pragul de 2.200 de dolari uncia, dupa ce Rezerva Federala americana a anuntat ca exista perspective pentru mai multe reduceri de dobinda in acest an, ceea ce sugereaza ca oficialii Fed nu sint alarmati de recentul avans al inflatiei, transmite Bloomberg.…

- Criptomoneda s-a retras ulterior cu mai mult de 1%, la 66.943,70 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul sedintei de tranzactionare bitcoin a crescut pana la 70.170,00 de dolari pe unitate, depasind recordul anterior stabilit marti. Ascensiunea de vineri a bitcoin a inceput in perioada in…

- Pretul spot al aurului a castigat 0,8% pana la 2.145,09 dolari pe uncie, dupa ce a atins un maxim istoric de 2.152,09 dolari uncia, mai devreme in timpul sesiunii. Contractele futures pentru aur din SUA au inchis in urcare cu 0,8%, la 2.158,2 dolari uncia. Cotatia argintului a avansat cu 1,9%, la 24,15…

- Pretul aurului a atins un nou nivel record miercuri, bazandu-se in principal pe asteptarile de relaxara monetara in SUA, in timp ce pretul paladiului a revenit peste pragul de 1.000 de dolari, pentru prima data dupa 12 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Pretul spot al aurului a castigat…

- Cererea mondiala de aur a atins un nivel record in 2023 si ar urma sa creasca in continuare anul acesta, in conditiile in care Rezerva Federala a SUA (Fed) se indreapta spre reducerea dobanzilor, ceea ce in mod potential sprijina preturile, se arata intr-un raport publicat de Consiliul Mondial al Aurului…

- O nota a UBS de vineri a descris recentele miscari ale preturilor ca fiind ”minore”, in contextul cresterii cu 15% a pretului metalului pretios pana in 2023 si a spus ca ”puterea pivotarii politicii [Federal Reserve] nu trebuie subestimata”. Preturile aurului se mentin peste nivelul psihologic de 2.000…