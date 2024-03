Record nou pentru aur. Cel mai mare nivel din istorie la cursul BNR Record dupa record! Aurul creste astazi, 27 martie 2024, si atinge un nou record la cursul BNR. Este cea mai mare cotatie din istoria Romaniei pentru gramul de aur (323,4240 lei). Precedentul record a fost atins pe 21 martie 2024 (Curs BNR : 323,3234 lei pentru un gram). Pe piețele internaționale, aurul este cotat la 2.194,36 dolari/uncie (cotatii futures) si 2.213,80 dolari/uncie (COMEX). Curs BNR 27 martie 2024: 323,4240 lei pentru un gram. Aurul a depasit pentru prima data in istorie pragul de 2.200 de dolari/uncie pe 21 martie 2024, dupa ce Rezerva Federala americana a anuntat ca exista perspective… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

