Acţiunile AB InBev au scăzut joi cu peste 4% după informaţii privind vânzarea de către Altria a unei părţi din participaţia deţinută la grup Tranzactiile au fost suspendate joi dimineata, la cererea Autoritatii pentru Servicii si Piete din Belgia, dupa ce gigantul american Altria a anuntat miercuri ca isi va reduce participatia de aproximativ 10% la producatorul de bere belgian. Altria a declarat ca planuieste sa vanda 35 de milioane din cele 197 de milioane de actiuni ale AB InBev, reprezentand aproximativ o cincime din detinerea sa totala. Tranzactiile cu actiuni AB InBev au fost reluate la ora 14:00 ora locala, dupa ce au fost publicate detalii privind pretul de vanzare a actiunilor. Producatorul de bere a spus intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

